Netflix : 6 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

En 2019, Amazon Prime a fait des vagues avec The Boys, un regard grinçant et moqueur sur le mastodonte qu'est devenu le genre super-héros. Deux ans plus tard, Netflix nous offre à son tour sa vision des super-héros dérangés : Jupiter's Legacy, basé sur la série de comics éponyme de Mark Millar datant du milieu des années 2010. Josh Duhamel est à la tête de la série - qui sera diffusée le vendredi 7 mai - dans le rôle de Utopian, un modèle de justice et de droiture... qui est mal vu par toute sa famille. La fille de Utopian, Chloé (Elena Kampouris de Mariage à la grecque 2), est plus encline à balancer une voiture de sport sur une enquiquineuse qu'à jouer les sauveuses.