Netflix : 5 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Certaines semaines, Netflix nous propose une sélection digne d'un menu gastronomique - des petits plaisirs déclinés à toutes les sauces. Vous pouvez être sûr·e de trouver quelque chose pour stimuler vos papilles avec une bonne dose de culture pop. D'autres semaines, on trouve un plat principal à ne pas rater (et une poignée d'accompagnements, si tant est qu'on les remarque). Cette semaine semble faire partie de cette dernière catégorie. Ce vendredi 23 avril, la plateforme de streaming diffusera en avant-première Shadow and Bone, l'adaptation tant attendue des romans The Grisha-verse et Six of Crows de Leigh Bardugo. L'épopée fantastique Shadow and Bone a pour ambition de combler le vide laissé par Game of Thrones dans votre programme télé avec une série mêlant pouvoirs surnaturels, passage à l'âge adulte, guerre et un Ben Barnes incroyablement sexy.