Netflix : 8 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Cette semaine, attendez-vous à ce que les choses soient un peu différentes. Au lieu d'une méga série à succès ou d'une franchise de film très attendue, attendez-vous à une myriade de nouveautés hyper spécifiques pour tous les genres de streaming. Si vous aimez les films nominés pour des prix (et les films à gros budget), il y a I Care a Lot, avec Rosamund Pike, dont la première a lieu ce vendredi 19 février. Pour celles et ceux qui aiment les thrillers mais qui veulent que ce soit un peu plus effrayant, Netflix propose la série britannique Mon amie Adèle. Tandis que les amat·eur·rice·s de survie et d'adrénaline pourront contrôler Bear Grylls dans Sauve qui peut.