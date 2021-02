Netflix : 7 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Pour les téléspectateurs avides de romance, Pour toujours et à jamais n'est pas le seul film pour vous sur Netflix ce week-end. Il y aura également Indian Big Day, une docusérie sur les mariages indiens de luxe, et deux films romantiques en langue étrangère. Pas de panique pour les cyniques parmis nous : Netflix ne se résume pas aux cœurs de papier et aux tirades à la guimauve. La série La disparue du Cecil Hotel débarque également sur la plateforme, ainsi qu'une émission de téléréalité à se tordre de rire, et un thriller en langue étrangère qui fait froid dans le dos.