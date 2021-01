L’Empire du Bling : le casting “Crazy Rich” de la nouvelle télé-réalité Netflix

Décrite par ses collègues comme la "Calvin Harris asiatique", Kim Lee est une DJ de renom et le membre du casting le plus célèbre de l'émission. Lorsqu'elle n'est pas en train de faire tourner les platines pour des milliers de personnes dans le monde, Kim s'essaye à la comédie ici et là (Entourage, Very Bad Trip 2) et au mannequinat ( L’Officiel India ELLE , et bien plus).