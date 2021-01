Votre année 2021 selon la numérologie

Pour rappel : la numérologie est un système de croyance selon lequel les chiffres (de 1 à 9) ont une signification spirituelle et symbolique. Et en numérologie, on parle d’années universelles, c'est-à-dire le nombre qui correspond à l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Felicia Bender, numérologue et auteur de Redesign Your Life : Using Numerology To Create the Wildly Optimal You et The Ultimate Guide to Numerology, explique à Refinery29 que le chiffre de l'année universelle est une présence énergétique, un thème que nous vivons tous globalement au cours d'une année donnée. Vous pouvez les calculer en additionnant les chiffres d'une année : 2021 serait 2+0+2+1=5. Nous nous dirigeons donc vers 2021 avec le chiffre magique 5. Et le thème principal de ce chiffre ? La liberté.