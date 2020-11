L'un de ces adversaires ou légendes des échecs qui pourrait avoir inspiré Le jeu de la dame (ou The Queen's Gambit en anglais) est Bobby Fischer. Comme Beth, le jeune Fischer a rapidement gravi les échelons tout au long des années 50 et au début des années 60, battant des joueurs chevronnés match après match pour devenir le plus jeune grand-maître du monde de l'époque. Malheureusement, l'ascension rapide de Fischer vers la gloire du monde des échecs s'est accompagnée d'une paranoïa de plus en plus apparente, qui n'a fait que s'accentuer après qu'il eut dû renoncer à son célèbre titre de champion du monde en 1975.