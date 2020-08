9 sorties Netflix à binger (ou pas) ce week-end

Aujourd'hui, vendredi 21 août, Netflix nous laisse souffler un peu. Plutôt que de proposer une sélection de contenus trop riches, le service de streaming se concentre sur de nouvelles séries et de nouveaux films destinés à un public niche. La plus attendue de ces nouveautés ? La cinquième saison de Lucifer, où l’on retrouve l'ange le plus célèbre (et le plus malicieux) du paradis. Ailleurs, vous trouverez une nouvelle série d'animation pour adultes dont le héros n'est autre que l'une des stars de New Girl (Hoops), un film familial (The Sleepover), une nouvelle émission de téléréalité signée Netflix (DeMarcus Family Rules), et bien plus encore.