The Old Guard : peut-on s’attendre à une suite du film Netflix ?

Andy et Quynh ont été capturées pendant les procès de sorcières alors qu'elles essayaient de libérer les accusées. Andy s'est échappée et a finalement cessé de chercher Quynh, mais elle se sent toujours coupable. "J'ai fait une promesse à Quynh et je l'ai rompue", dit-elle. Andy découvrira plus tard le sort de Quynh grâce aux rêves de Nile : Nile est hantée par des visions de Quynh piégée dans un cercueil de fer sous la mer, se débattant furieusement pour tenter de s'échapper. Bien que Quynh elle-même n'apparaisse pas beaucoup dans The Old Guard, sa simple existence s'avère significative dans les derniers moments du film - et pour la suite.