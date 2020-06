La lutte contre le racisme commence bien souvent par soi-même - et par celles et ceux qui vous sont les plus proches. Il est particulièrement important de dénoncer le comportement problématique de vos ami·es, des membres de votre famille et de vos partenaires romantiques. "Cette situation peut être gênante ou inconfortable, mais ce n'est pas une raison pour ne rien dire", explique Moraya Seeger DeGeare, thérapeute spécialisée dans le couple et la famille et copropriétaire de BFF Therapy à Beacon, NY.