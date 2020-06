Spencer : le casting (inattendu) de Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di

On peut toujours compter sur Hollywood pour nous surprendre. Le dernier exemple en date : Kristen Stewart a été choisie pour incarner la princesse Diana dans le très attendu long-métrage Spencer. Le casting surprenant a été annoncé via Deadline mercredi, ainsi que des détails sur le film. Écrit par Steven Knight (Peaky Blinders) et réalisé par Pablo Larraín (Jackie), Spencer documente la décision de Lady Di de quitter son mari, le prince Charles, et de fuir la famille royale.