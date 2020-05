Les programmes que tout le monde binge en 2020

Alors que l'année dernière a vu la fin de séries emblématiques comme Game Of Thrones, des séries comme Outer Banks et I Am Not Okay With This donnent le coup d'envoi des premières saisons de ce qui deviendra sans doute des incontournables au fil du temps. Et puis il y a des séries comme Dead To Me qui, bien qu'elles existent déjà depuis une saison, ont connu un véritable succès lors de la saison 2, conquérant un nouveau public à bord. Sans oublier évidemment, la nouvelle obsession de Netflix pour la télé-réalité, avec non pas une mais deux émissions de rencontres dominantes.