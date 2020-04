Covid-19 : faut-il laver ses aliments après le supermarché ?

D'accord, mais une petite diarrhée n'est-elle pas mieux que de contracter le Covid-19 ? Premièrement, personne n'a parlé d'une petite diarrhée - vous pouvez être très malade, et vos enfants aussi, si vous en avez. Deuxièmement, cette question est basée exactement sur le genre de fausse similarité que nous devons éviter en ce moment. "Techniquement, il peut être possible de contracter le Covid-19 à partir de la surface d'un fruit", explique Koberinsk, notant que ce n'est pas ce sur quoi les gens devraient se concentrer. Et aussi qu'il n'y a aucune preuve que l'eau et le savon tuent le virus Covid-19 sur les fruits et légumes de toute façon. (Idem pour le jus de citron, le bicarbonate de soude et l'eau de javel).