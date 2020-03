9 sorties Netflix à binger durant la quarantaine

Heureusement que nous avons ce merveilleux programme pour nous distraire et nous aider à penser à autre chose. Cette semaine, on vous propose la troisième saison de la dramaturgie pour ado On My Block, ainsi que la nouvelle saison d'Elite et Lost Girls, un film saisissant. Mais on vous présente aussi un nouveau thriller de tueur en série scandinave, un stand-up rempli d'humour et un drame coréen digne d'un Game of Thrones. Ah et on vous laisse tout de même des petites surprises. Non n'insistez pas, on ne vous en dira pas plus !