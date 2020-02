Netflix a ouvert l'année 2020 en force avec la première de Messiah, Spinning Out, et bien sûr The Circle. Deux semaines plus tard, le service de streaming propose une programmation encore plus réjouissante.



Entre Grace et Frankie, Sex Education, Next in Fashion et I am Killer, on aimerait avoir plusieurs paires d'yeux pour pouvoir tout binger en un week-end. Comme ça s'annonce compliqué, on s'est dit qu'on pouvait tout aussi bien vous donner le menu et vous demandez votre avis ensuite.