Nails Inc.

Vernis 73% Plant Power

€11.50

Buy Now Review It

At FeelUnique

Nails.INC a pris les choses en main pour accueillir ses recrues les plus propres à ce jour, PLANT POWER. Plant Power est une formule révolutionnaire à 73% d'origine végétale, avec ses impressionnantes revendications 21 free (sans formaldéhyde, acétone, parabènes et 18 autres ingrédients*), vegan, cruelty free et Halal friendly. Cette collection est la formulation la plus douce et la plus pure à ce jour, sans compromis sur la qualité des couleurs ou la durée de vie. Notre couche de finition, composée à 80 % de plantes, fixe la couleur grâce à sa technologie de séchage à la lumière du soleil, pour un fini brillant et professionnel. Nous avons également changé notre capuchon emblématique pour un capuchon recyclable et écologique 100% FSC en bois de frêne porté sur le dessus du flacon en verre vénitien de Nails.INC. Faites partie de la révolution Plant Power et assurez-vous que vos ongles sont heureux et sains tout en prenant soin de notre planète.