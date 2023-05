DS & Durga

Tuberose Myrrhder Auto Fragrance

$20.00

Buy Now Review It

At Mecca

The MECCA view: The night queen’s suspended bulbs in the hour of darkness, caked with spicy Ethiopian myrrh, cacao, currant, and dank Madagascar vanilla. Fragrance notes: Blackcurrant, myrrh, cacao, tuberose absolute, paradisone, iris concrete, Madagascar vanilla absolute, civet and tolu balsam.