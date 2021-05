Ray-Ban

Plastic Imported Plastic frame Glass lens Non-Polarized UV Protection Coating coating Lens width: 52 millimeters Las gafas de sol Ray-Ban RB2132 New Wayfarer toman la forma icónica del clásico Wayfarer e infunden un marco ligeramente más pequeño y una forma de ojo más suave, perfecta para mujeres y hombres. Estas gafas de sol unisex no son polarizadas. Todas las gafas de sol Ray-Ban están hechas de materiales superiores, y estas gafas de sol unisex no polarizadas no son una excepción. Los marcos Wayfarer unisex RB2132 están fabricados con nailon duradero, lo que los hace ligeros y capaces de soportar el uso frecuente. Nuestras gafas de sol Wayfarer utilizan famosas lentes G-15, que están listas para prescripción y hechas de vidrio. Ray-Ban le permite elegir entre una variedad de colores de marco y tratamientos de lentes, incluyendo estilos de color verde cristal, marrón o degradado. Todas las gafas de sol Ray-Ban New Wayfarer Classic están diseñadas para ofrecer un ajuste fácil con un alto nivel de claridad visual y protección. Las gafas de sol están disponibles en una variedad de opciones de tamaño para garantizar un ajuste relajado pero cómodo. Nuestras lentes de cristal ayudan a proteger tus ojos contra los rayos UV dañinos y han sido recubiertas con 100% de protección UV. Las gafas Ray-Ban se componen de lentes de corte preciso que reducen la tensión ocular cuando se usan. Las gafas de sol unisex Ray-Ban son cómodas y eficaces de llevar en días nublados y brumosos, cuando el sol es brillante, y durante el amanecer y el atardecer. 