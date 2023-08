PUMA x Modibodi

Puma X Modibodi 7/8 Leggings Damen

€59.95

PRODUCT STORY Mit PUMA x MODIBODI bist du immer am Start. Diese Kollaboration ist eine Revolution in der Activewear, die entwickelt wurde, um Mädchen beim Sport zu unterstützen. Diese 7/8 Leggings verfügen über eine verborgene, absorbierende Technologie, die den Bedarf an Einweg-Alternativen überflüssig macht - damit du dich bewegen, springen, kicken und schwitzen kannst, ohne Sorge auszulaufen. Die aus recycelten Materialien hergestellten Shorts verfügen über feuchtigkeitsabweisende Stoffe und eine absorbierende Technologie, die Gerüche auf natürliche Weise kontrolliert, damit du dich frisch und angenehm fühlst. Beweg dich ohne Einschränkungen - an jedem Tag des Monats. FEATURES + VORTEILE Das Obermaterial ist feuchtigkeitsabweisend, damit du dich kühl und trocken fühlst Recycelter Inhalt: Hergestellt aus 82 % recyceltem Material vor dem Verbrauch für mehr Nachhaltigkeit und weniger Müllproduktion Ersetzt Einwegbinden oder Tampons vollständig und bietet wiederverwendbaren, auslaufsicheren Schutz DETAILS Absorbiert 15ml / 0,5 Unzen / 3 Tampons PUMA x Modibodi Markendetails Geruchshemmend, damit dich frisch fühlst Maschinenwaschbar 7/8 Länge Schlüsseltasche