Olaplex

Olaplex No. 7 Bonding Oil

€26.95

Die OLAPLEX-Familie wächst weiter: Nach dem ersten Stylingprodukt, dem OLAPLEX No. 6 Bond Smoother, kommt jetzt das OLAPLEX No. 7 Bonding Oil – basierend auf der bewährten Formel mit patentierter Technologie. Was es kann? Das Bonding Oil ist das erste seiner Art, denn es sorgt nicht nur für unvergleichbaren Glanz und Geschmeidigkeit, sondern stärkt die Haarstruktur im Innersten. • Reduziert Frizz und Flyaways • Mit integriertem Hitzeschutz für ein sicheres Styling mit dem Föhn, Glätteisen oder Lockenstab bis zur einer Temperatur von 330 Grad • Sorgt für Langlebigkeit der Haarfarbe und ultimativen Glanz • Ist ultraleicht und hinterlässt keine Rückstände • Definiert natürliche Locken • Vegan und alkoholfrei