Olaplex

Olaplex No. 6 Bond Smoother

€27.50 €24.95

Buy Now Review It

At Flaconi

OLAPLEX® No. 6 Bond Smoother ist eine hochkonzentrierte pflegende Leave In-Stylingcreme zur Reduktion von Frizz und für alle Haartypen geeignet, einschließlich gefärbter und chemisch behandelter Haare. OLAPLEX® No. 6 Bond Smoother repariert und stärkt das Haar bis in die Spitzen, versorgt das Haar mit einer extra Portion Feuchtigkeit und schützt es effektiv vor Schäden durch häufiges Färben, Hitze-Stylings und UV-Strahlung. OLAPLEX® No. 6 Bond Smoother reduziert Frizz und fliegende Haare (Fly-Aways) und verleiht dem Haar ein gesundes Aussehen ohne es zu beschweren. Ein weiterer positiver Effekt: OLAPLEX® No. 6 Bond Smoother reduziert zusätzlich die Föhnzeit.