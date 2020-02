Olaplex

No.4 Bond Maintenance Shampoo

Product Description This Bond Maintenance moisturizing and reparative shampoo is formulated with Olaplex Bond Building chemistry. It restores internal strength and moisture levels to add incredible shine and manageability. It is recommended for all hair types. Improves hair texture. Ingredients: Water, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Potassium Cocoyl Glycinate, Disodium Cocoyl Glutamate, Potassium Cocoate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycereth-26, Decyl Glucoside, Fragrance, Phenoxyethanol, Cocamidopropylamine Oxide, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycol Distearate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Methyl Gluceth-20, Acrylates Copolymer, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Amodimethicone, Polyquaternium-10, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Divinyldimethicone/Dimethicone Copolymer, Chlorphenesin, Polyquaternium-11, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, C11-15 Pareth-7, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Laureth-9, Glycerin, Trideceth-12, Panthenol, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, C12-13 Pareth-3, C12-13 Pareth-23, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopherol, Pseudozyma Epicola/Camellia Sinensis Seed Oil Ferment Extract Filtrate, Pseudozyma Epicola/Argania Spinosa Kernel Oil Ferment Filtrate, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Quaternium-95, Propanediol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, PEG-8, Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Punica Granatum Extract, Origanum Vulgare Leaf Extract, Musa Sapientum (Banana) Fruit Extract, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, PEG-8/Smdi Copolymer, Arctium Lappa Root Extract, Sodium Polyacrylate, Palmitoyl Myristyl Serinate, Citral, Hexyl Cinnamal, Limonene, Biotin, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate , Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Acetic Acid, Pentasodium Triphosphate, Benzoic Acid, Tetrasodium EDTA