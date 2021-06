PAT McGRATH LABS

Lip Fetish Divinyl Lip Shine

€39.99

Buy Now Review It

At Douglas

Produktdetails Anwendung Inhaltsstoffe Art-Nr.732085 FarbeNude Venus Effektseidig, glättend, glanzverleihend Finishschimmernd Eigenschaftpflegend, feuchtigkeitsspendend, aufpolsternd, aufbauend Produktauszeichnungparabenfrei, konservierungsstoff-frei, alkoholfrei, acetonfrei, laktosefrei, für sensible Haut geeignet, ohne Nussspuren, silikonfrei, amoniakfrei, sulfatfrei AnwendungsbereichLippen Lippenbalsam mit satter Farbe & lackartigem Glanz Der Lip Fetish Divinyl Lip Shine von Pat McGrath Labs ist ein pflegender Balsam, der Ihre Lippen in satter Farbe mit lackartigem Glanz erstrahlen lässt. Mit Kokosnussbutter und Litschi-Extrakt stillt die wie gerade vom Himmel gesandte Formel den Durst Ihrer Lippen nach sanfter Hydratation, süchtig machender Pflege und sinnlicher Zärtlichkeit. Die Rezeptur ist reich an Vitaminen, beruhigenden Weichmachern und Antioxidantien, um Ihre Lippen an Elastizität gewinnen zu lassen und sie vor freien Radikalen zu schützen. Solo aufgetragen sorgt der Lippenbalsam für optimal hydratisierte und kusswürdige Lippen mit verführerischem Glanz, während er unter Ihrem Lieblingslippenstift verwendet einen fesselnden und individuellen Look kreiert, der nahezu provokativ alle Blicke auf sich zieht. Lip Fetish Divinyl Lip Shine präsentiert sich in einzigartigen Nuancen mit intensiv farbgetränktem Glanz. + Mehr anzeigen