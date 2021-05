Zara

Lidschattenpalette – Nachfüllbar

€17.95

Easy on the eyes. Eine Auswahl aus sechs seidenzarten Lidschatten, die sich optimal verblenden lassen. Earthy Warm: neutrale Töne in natürlichen Schattierungen. Reign of Green: von Mintgrün bis Gold – eine Reise durch das Reich aller grünen Farbschattierungen. Till Dawn: das sanfte Glühen bei Einbruch der Nacht. Nostalgia Blues: Retro, neu interpretiert. Clash Out: nahezu unsichtbare Lidschatten. Diese Lidschattenpalette begeistert mit langlebigen Tönen mit hoher Pigmentierung. In drei vielseitigen Finishs erhältlich: Matt: raffinierte, satinierte Textur, Intensität nach Wunsch. Metallic-Effekt: beeindruckend, farbstark und mit dezent feuchtem Schimmer. Glitzer: lebendige Farbe mit glitzernden Partikeln und schimmerndem Effekt. ANWENDUNG 1. Verteilen Sie Ihre Wunschfarbe mit dem flachen Lidschattenpinsel, dem Verblenderpinsel oder den Fingerspitzen. 2. Für einen intensiveren Blick tragen Sie den dunkleren Ton im Augenwinkel und den helleren genau darüber und bis zur Augenbraue auf. Wenn Sie ein intensives, eindrucksvolles Finish bevorzugen, geben Sie einen Hauch Glitzer in die Mitte Ihres Augenlids. „Verwenden Sie eine Lidschatten- oder Make-up-Grundierung, um die Augenlider vorzubereiten und eine Grundlage zu erzeugen, auf der die Farbtöne noch besser zur Geltung kommen.“ — Diane Kendal Vegane Formel. Tierversuchsfrei.