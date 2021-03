Zara

Lederjacke

€99.95

Buy Now Review It

At Zara

Mit nachhaltigeren Methoden gegerbtes Leder. Dieses Produkte wurden in von der Leather Working Group (LWG) zertifizierten Gerbereien produziert, deren Ziel es ist, die Einhaltung und Umweltverträglichkeit von Lederherstellern zu bewerten und nachhaltigere Umweltpraktiken wie den Einsatz erneuerbarer Energien und Technologien zur Reduzierung des Wasserverbrauchs zu fördern. Um ein Lederprodukt mit „Care for Planet“ kennzeichnen zu dürfen, muss die Gerberei mindestens Gold- oder Silber-Status von der LWG erhalten haben, um sicherzustellen, dass die Produktion den anspruchsvollsten von der Organisation festgelegten Umweltstandards entspricht. Zertifizierungen Gegerbtes Leder aus von der Leather Working Group (LWG) zertifizierten Gerbereien, deren Ziel es ist, die Einhaltung und Umweltverträglichkeit von Lederherstellern zu bewerten. Um ein Lederprodukt mit „Care for Planet“ kennzeichnen zu dürfen, muss die Gerberei mindestens Gold- oder Silber-Status von der LWG erhalten haben. Vorteile für die Umwelt Reduzierung des Wasserverbrauchs Reduzierung des Energieverbrauchs Emissionsvermeidung