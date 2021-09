Kevin Murphy

Kevin Murphy Blonde Angel Wash

Die Marke Kevin Murphy steht für Produkte, die das Haar nicht nur reinigen, sondern auf eine tiefenwirksame Weise pflegen und bei strapaziertem Haar für Regeneration sorgen. Das Ergebnis spricht für sich selbst: Bereits nach kurzer Zeit wird Ihr Haar deutlich robuster und wirkt gepflegter. Es erhält neuen Glanz und fühlt sich wieder seidig und gesund an. Etwa durch das pflegende Shampoo Kevin Murphy Blonde Angel Wash, das speziell für die Bedürfnisse von sehr strapaziertem Haar entwickelt wurde. Umwelteinflüsse wie Wind, Salzwasser oder Sonneneinstrahlung können das Haar belasten. Das gilt besonders für Haar, das bereits durch häufiges Colorieren, Bleichen oder chemisches Glätten beansprucht wurde. Geschädigtes Haar verliert seine Spannkraft, wird dünn, brüchig und farblos. Blonde Angel Wash ist frei von Parabenen und Sulfaten, dafür reich an natürlichen Antioxidantien und wertvollen Ingredienzien, wie etwa Milchprotein. Bei regelmäßiger Anwendung wir Ihr Haar wieder repariert und dabei werden gleichzeitig Farbe und Struktur Ihres Haares vor schädlichen Einflüssen geschützt. So können Sie sich wieder an kräftigem, gesunden und glänzenden Haaren erfreuen, die bewundernde Blicke auf sich ziehen werden. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, können Sie auch die anderen Produkte der Serie ausprobieren, zum Beispiel das Blonde Angel Treatment von Kevin Murphy.