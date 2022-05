Fenty Beauty

Fond De Teint Effet Flouté

€33.00

Buy Now Review It

At Sephora

Fluide teinté à effet flouté disponible en 25 teintes s'adaptant à tout type de peau - Couvrance légère à moyenne modulable et longue tenue - Le complexe HydraBlend du fond de teint offre une hydratation continue et un effet lissant instantané - Texture lisse qui s'applique à la perfection au-dessus de soins de la peau et d'une base de teint - S'applique parfaitement avec les doigts ou au pinceau - Formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert