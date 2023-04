Florence by Mills

Fantastische Frische für die Wangen Das Cheek Me Later Cream Blush von Florence by Mills bringt eine fantastische Frische auf die Haut, die den ganzen Tag genau dort bleibt, wo sie hingehört – nämlich auf den Wangen. Das cremige Rouge lässt sich supereinfach auftragen und verblenden und trocknet zu einem pudrigen Finish, das lange Freude macht. Candelillawachs, vegan und pflanzlich, macht die Textur so cremig und die Formel außerdem reichhaltig: Sie spendet Feuchtigkeit und hilft der Haut dabei, diese zu speichern. Zusätzlich enthält das Blush Kaolin, ein ölabsorbierendes Mineral, das für den langen Halt der Farbe bürgt. Mehr zu diesem Produkt Formel mit Candelillawachs & Kaolin cremige Textur für nahtloses Verblenden trocknet zu pudrigem Finish verschmiert nicht & hält lange Weniger ist mehr: Dieses Produkt gehört zu unserer Kategorie „Clean Beauty“. Damit ist es frei von bestimmten Inhaltsstoffen, deren Unbedenklichkeit nicht vollständig geklärt ist. Mehr Infos findest du in unserem Clean Beauty Guide.