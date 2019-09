Essie

Essie Nail Colour

Colour is the obsession! Dive in and make a splash with Essie Nail Polish. DBP, Toluene and Formaldehyde free. Features: Salon quality formula Long-lasting, chip-resistant, with a high shine finish Ingredients: ethyl acetate butyl acetate nitrocellulose isopropyl alcohol adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic anhydride copolymer ethyl tosylamide acetyl tributyl citrate dimethyl sulfone stearalkonium hectorite acrylates copolymer octocrylene synthetic fluorphlogopite propyl acetate tributyl citrate tosylamide/epoxy resin dimethicone citric acid hydrogenated acetophenone/oxymethylene copolymer silica magnesium silicate aqua / water / eau oxidized polyethylene benzophenone-1 alumina colophonium / rosin / colophane tin oxide camellia sinensis leaf extract propylene glycol phenoxyethanol soluble collagen ci 77002 / aluminum hydroxide trisodium edta potassium sorbate aluminum hydroxide [+/- may contain / peut contenir ci 77891 / titanium dioxide mica ci 77491, ci 77499 / iron oxides ci 15850 / red 7 lake ci 15850 / red 6 lake ci 15880 / red 34 lake ci 77120 / barium sulfate ci 19140 / yellow 5 lake ci 75470 / carmine ci 77163 / bismuth oxychloride ci 77510 / ferric ammonium ferrocyanide ci 77266 / black 2 ci 42090 / blue 1 lake . f.i.l. d189992/6.