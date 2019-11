Manduka

Equa® Eko® Lite Yoga Mat 4mm

$129.00

Buy Now Review It

At Manduka

5lbs; 4mm thick, 24” wide x 68” long Limited-Edition Artist Capsule Collection Non-Amazon harvested natural tree rubber bottom layer Durable microfiber sweat-activated top layer Slip resistant when wet All dyes free of heavy metals, AZO and lead