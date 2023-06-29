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Shoes
Sandals
Cole Haan
Charlotte Flat Sandal
$79.00
$53.60
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Need a few alternatives?
Teva
Women's Original Universal Sandal
BUY
$37.62
$55.00
Amazon
Joomra
Pillow Slippers Non Slip Slides
BUY
$23.99
$39.99
Amazon
Soda
Soda Open Toe Lug Sole Block Heel Sandals
BUY
$45.95
Walmart
Cole Haan
Charlotte Flat Sandal
BUY
$53.60
$79.00
Amazon
More from Cole Haan
Cole Haan
Grandpro Topspin Sneaker
BUY
$150.00
Zappos
Cole Haan
Øriginalgrand Platform Wingtip Oxford
BUY
$190.00
Cole Haan
Cole Haan
Zerogrand Sandal Ii
BUY
$114.95
$150.00
Zappos
Cole Haan
Vandam Sling Back Pump
BUY
$150.00
Cole Haan
More from Sandals
Teva
Women's Original Universal Sandal
BUY
$37.62
$55.00
Amazon
Joomra
Pillow Slippers Non Slip Slides
BUY
$23.99
$39.99
Amazon
Soda
Soda Open Toe Lug Sole Block Heel Sandals
BUY
$45.95
Walmart
Cole Haan
Charlotte Flat Sandal
BUY
$53.60
$79.00
Amazon
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