Rouje

Arthur Bag

£129.03

Buy Now Review It

At Rouje

Sac ARTHUR 150 € Arthur, c'est le mini sac qui brille qu'on glisse à son épaule juste avant de sortir pour illuminer sa tenue. Le sac Arthur est un petit peu en retard... Il sera disponible mi-mars. Créer une alerte Alerte de retour en stock Précisez votre taille et votre adresse email pour recevoir une alertedès que ce produit sera de nouveau disponible. Taille* Sélectionnez votre taille TU Email* *Champs obligatoires Je m'inscris La coupe Il est tout petit, mais diablement pratique. Et sa couleur est irrésistible. Comment l'assortir ? Parfait avec une robe du soir pour ne pas trop s'encombrer. Tous les détails Mini sac doré à bandoulière effet tressé. 100% polyamide. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours