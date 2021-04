Holika Holika

Aloe 99% Soothing Gel

€8.50

At Beauty Bay

Description Un gel à l’aloe vera naturel. Fermenté pour optimiser ses effets, ce gel apaisant composé à 99 % d'aloe favorise un teint clair et sain. Rapidement absorbée par la peau, sa formule non-collante apaise et rafraîchit tout en créant un éclat sain et naturel. Lire comment utiliser l'aloe dans vos soins beauté quotidiens ici. En savoir plus Ingrédients Aloe Barbadensis Leaf Juice, Nelumbium Speciosum Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Zea Mays (Corn) Leaf Extract, Brassica Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Extract, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Polyacrylate, Carbomer, Triethanolamine, Fragrance, Phenoxyethanol Utilisation Appliquez sur les peaux sensibles et irritées, autant de fois que nécessaire. Laissez poser jusqu'à l'absorption complète et naturelle du produit. Livraison