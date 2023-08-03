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Jewelry
Earrings
Pavoi
14k Gold Plated Sterling Silver Pearl Drop Earrings
$15.20
$13.45
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Need a few alternatives?
Mejuri
Tube Oversized Hoops
BUY
$98.00
Mejuri
Pavoi
14k Gold Plated Sterling Silver Pearl Drop Earrings
BUY
$13.45
$15.20
Amazon
Amer New York
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BUY
$221.25
$295.00
Amer New York
MATEO New York
Diamond Huggie
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$860.00
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$15.45
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14k Gold Plated Cubic Zirconia Classic Tennis Bracelet
BUY
$15.45
Amazon
Pavoi
14k Gold Colored Lightweight Chunky Open Hoops
BUY
$13.95
Amazon
Pavoi
14k Gold Colored Lightweight Chunky Hoops
BUY
$13.95
Amazon
More from Earrings
Mejuri
Tube Oversized Hoops
BUY
$98.00
Mejuri
Pavoi
14k Gold Plated Sterling Silver Pearl Drop Earrings
BUY
$13.45
$15.20
Amazon
Amer New York
The Sia Chain Stud
BUY
$221.25
$295.00
Amer New York
MATEO New York
Diamond Huggie
BUY
$860.00
Amazon
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