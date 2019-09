This French Fitness Instagrammer Just Made A Powerful Point About Body Image

⚡️ I am guilty. I am here to always be completely honest, because I feel social medias need more of it. | As much as I preach self love and truly made some progress accepting myself, there is something I really struggle with : pictures ? Whenever I see a picture of me, the first things which catches my eyes are my FLAWS. I always see what is wrong. "Too close". "My nose appears too big." "My legs look too white". "I look terrible" This is usually what follows when someone show me a picture they took of me ? YET, I really do not look at people's flaws first when I look at a picture of someone else ! On the contrary, I tend to focus on their assets ❗️So why not do the same with yourself ? We really need to learn not to be so harsh on ourselves. It is not healthy. I am going to work on it, and I hope you will too. ? _____________________________________ ⚡️ Je plaide coupable. Vous savez que l'honnêteté est une valeur que je chérie; et je trouve que ca manque sur les réseaux sociaux. | Malgré que je prêche l'acceptance et l'amour de soi et que j'ai fait de réels progrès sur le sujet, il y a quelque chose avec lequel j'ai toujours beaucoup de mal : les photos ? A chaque fois que je vois une photo de moi, tout ce que je vois en premier sont mes défauts. Je vois toujours ce qui ne va PAS. "Trop proche" "Mon nez paraît trop gros" "J'ai l'air trop blanche" "Supprime" : ce sont généralement mes premières réactions après avoir vu une photo de moi ? Pourtant, ce n'est pas du tout comme ça que je réagis quand je vois une photo de quelqu'un d'autre ! Au contraire, j'ai plutôt tendance à voir leurs atouts ❗️Alors pourquoi je l'applique-t-on pas à nous-même ? On doit vraiment apprendre à ne pas être aussi dur envers soi-même. Ce n'est pas sain. Je vais travailler dessus, et j'espère que vous aussi. ?

