Scheißtag? 5 Momente, in denen dir das schnelle Wlan der BVG die Stimmung rettet

Früher hat man in Berlin immer gesagt „BVG tut weh“. Die Berliner Verkehrsbetriebe waren das, was heute die Deutsche Bahn ist (oder schon immer war) und man konnte sich wunderbar über diesen Verein ärgern. Nach einer extrem charmanten Werbeoffensive samt komplettem Imagewandels ist die BVG inzwischen über die Stadtgrenzen beliebt – und mit dem kostenlosen Wifi in allen U-Bahnhöfen haben sie schließlich auch mein Herz erobert. Einziger Wermutstropfen: das Internet hält immer nur genau so lange, wie deine U-Bahn im Bahnhof. Wir zeigen euch 5 Situationen, in denen ihr das kostenlose Internet der BVG optimal nutzen könnt.