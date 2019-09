Berufe außerhalb des Spotlights: Eine Käserin erklärt ihren Job

Du arbeitest in einer Männerdomäne – was denkst du darüber?

Ich bin stolz sagen zu dürfen, dass bei uns in der Schaukäserei im Emmental mehr Frauen als Männer in der Käserei arbeiten. Das freut mich natürlich auch. Vor 50 Jahren war die Arbeit in einer Käserei definitiv mit mehr physischem Aufwand verbunden. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Klar ist dieser Job immer noch stark in Männerhänden, es gibt jedoch immer mehr Frauen, die sich zur Milchtechnologin ausbilden lassen.