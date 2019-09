Wenn du in diesem Sommer nur ein Kleid kaufen willst, dann sollte es ein Wickelkleid sein. Seit Diane von Furstenberg mit ihrem Wrap Dress den Schnitt in den 70er Jahren populär gemacht hat, erfreut es sich dauerhaft an Beliebtheit. Dank des Emoji-Modells von Realitsation Par ist der Look nun zurück und die Onlineshops sind wieder voll mit gerade gewickelten Sommerlieblingen.