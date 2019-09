Weshalb uns geschlechtergerechtes Sprechen beeinflusst

Wie wirkt sich dies explizit auf Frauen aus?

Die männliche Form in männlich konnotierten Berufen wie Elektriker oder Ingenieur führt dazu, dass sich Frauen für diese Berufe als weniger passend einstufen. Viele scheuen schon bei Stelleninseraten zurück. Werden etwa «Manager» gesucht, fühlen sich Frauen kaum angesprochen. Werden hingegen die männliche und weibliche Form angegeben, bewerben sich deutlich mehr Frauen. Ähnliches zeigt sich bei Kindern: Legt man Mädchen typisch männliche Berufe auch in weiblicher Form vor, also etwa Pilotin und nicht nur Pilot, interessieren sich Mädchen mehr dafür und trauen sich diesen Beruf auch eher zu.