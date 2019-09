Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für deutsche Frauen: Wusstet ihr, dass es bisher elf Deutsche ins All geschafft haben – doch allesamt männlich waren? Die Raumfahrt in diesem Land ist leider noch eine reine Männerdomäne. Aber das soll sich in Kürze ändern.



Mit dem Projekt namens „Die Astronautin“ soll bis 2020 die erste Deutsche zur Internationalen Raumstation (ISS) geschickt werden. Die Ausbildung für die Kapsel beginnt schon im nächsten Jahr. Die Initiatorin des Projekts ist Claudia Kessler, diplomierte Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt und CEO von HE Space Operations, einem Personaldienstleister für Fachkräfte in der Raumfahrt. „Nur die Beste der Besten kann Astronautin werden. Der Blick in die Unterlagen der Bewerberinnen zeigt, dass die große Mehrheit der Anwärterinnen beeindruckend hoch qualifiziert ist", so Kessler. „Damit hat das Projekt bereits bewiesen: Es gibt sie, die hochqualifizierten Frauen im naturwissenschaftlich-technischem Bereich. Noch dazu sind diese Frauen bereit, sich einer außergewöhnlichen Herausforderung zu stellen. Umso mehr freuen wir uns über diesen großen Zulauf“, so Kessler.



Ihrem Castingaufruf à la 'DSDS – Deutschland Sucht die Superastronautin' sind tatsächlich insgesamt 408 Bewerbungen von Frauen aus ganz Deutschland eingegangen. Die Ladies sind also längst bereit für den Raumanzug, jetzt folgen die Vorauswahl von der HE Space, die Vorstellungsgespräche für die Schwerelosigkeit und die psychologischen und medizinischen Tests.