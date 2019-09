„Wenn ich im Job Druck ausüben muss, setze ich meinen russischen Akzent ein”

Ja, ich bin in Moskau geboren und aufgewachsen, dort kommen auch meine Eltern und Großeltern her. Die meiste Zeit meiner Jugend habe ich in Moskau gelebt, wobei wir den Sommer immer in unserer „Dacha”, das ist in Russland in Häuschen auf dem Land, 100 Kilometer südlich von Moskau verbracht haben. In einem kleinen Dorf namens Pokrovskoe. Daran erinnere ich mich sehr gerne, vor allem an die Gruselgeschichten, die wir uns nachts am Feuer erzählt haben. Und auch daran, dass wir alles, was wir gegessen haben auch selbst angebaut hatten.