Mit @welovecoco hat Chanel in den USA jetzt als erstes Luxusbrand einen Instagram-Account lanciert, der nur mit Inhalten von Nutzern gefüllt wird. Damit soll die Beauty-Community endlich wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Sie besteht sowohl aus (Micro-)Influencern und Make-up-Artists, aber auch Beauty-Lovern - also uns!