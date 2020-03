Diese Instagram-Challenge sorgt für Ablenkung & Spaß in der Selbst-Isolation

Du fragst dich, warum diese Challenge gerade viral geht? Weil sich neue Teilnehmer*innen unbewusst praktisch selbst nominieren. Wenn ein Follower dein #UntilTomorrow-Foto liked, musst du ihm oder ihr eine private Nachricht schreiben, die in etwa so lautet: „Du hast meinen Post gelikt, jetzt musst du selbst ein peinliches Foto von dir posten! In die Caption darfst du nichts Anderes schreiben außer 'until tomorrow' und du kannst nur mich taggen, sonst niemanden.“