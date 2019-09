Vor zwei Tagen war es dann soweit. Die britische Premierministerin Theresa May unteschrieb am Dienstag den Brief an die Europäische Union, in dem der EU-Austritt Großbritanniens beantragt wurde. Am Mittwoch wurde dieser Antrag dem EU-Ratspräseidenten überreicht und der Brexit wurde Realität. In den kommenden zwei Jahren stehen sowohl Großbritannien als auch den EU-Ländern harte Verhandlungen bevor, denn die Briten sind die erste Nation, die die EU verlässt. Das EU-Parlament wird das Vereinigte Königreich regelmäßig und allen Bereichen spüren lassen, dass es mit dem Austritt eine fatale Entscheiung getroffen hat. Die Briten wiederum möchten mit aller Bestimmtheit zeigen, dass sie hinter ihrem Entschluss stehen und den Brexit zu ihrem Erfolg machen werden. Doch wie wird der Abschied von England, Nordirland, Wales und Schottland unseren Alltag beeinflussen? Werden wir in Zukunft mit Zöllen auf unsere Bestellungen bei The Outnet oder Asos rechnen müssen? Was passiert mit der London Fashion Week? Und was wird aus dem Traum vom Modestudium in London? Welche Probleme kommen auf die Designer von Mode made in UK zu, sobald Großbritannien „goodybe“ gesagt hat? Wir möchten einen konzentrierten Blick darauf werfen, was der Brexit für die Modeindustrie und unser Shoppingverhalten bedeutet.