Warum ich jede Nacht mit den Drei Fragezeichen einschlafe

Wann ich die erste Kassette gehört habe, weiß ich nicht mehr genau. Es muss Mitte der 1980er Jahre gewesen sein. Und wenn ich ehrlich bin, war ich als Kind eher Fan von TKKG. Mein großer Bruder war der, der die Drei Fragezeichen-Kassetten kaufte, während ich bei jeder Gelegenheit ein Fünf-Mark-Stück gegen eine TKKG-Kassette eintauschte. So lagen wir in unserem Doppelstockbett und diskutierten, ob wir denn diesen Abend Drei Fragezeichen oder TKKG hörten. Dass ich damals die klischeehaften Geschichten um Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi so mochte, kann ich heute nicht mehr recht nachvollziehen. Den besseren Geschmack hatte damals auf jeden Fall mein Bruder.