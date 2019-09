Man kann ja froh sein, wenn die Digital Natives heutzutage überhaupt noch Magazine in die Hand nehmen. Unwahrscheinlich, dass da noch groß mit dem Smartphone rumhantiert wird, um sich Clips anzuschauen, die es inzwischen vermutlich sogar schon auf Youtube, Instagram oder der Website von W Magazine gibt. Was bei all meinem Genörgel natürlich unangetastet bleibt, ist die Tatsache, das mit Steven Klein ein Modefotograf ersten Ranges für sowohl das Cover mit Katy Perry als auch Teile des Contents verantwortlich zeichnet und man bei all den technischen Schwurbeleien das W Magazine auch einfach in Ruhe lesen kann. Multitasking ist ohnehin nicht gesund.