Es scheint, als würde ein niedriger Verdienst als Mann vor allem in einer Hinsicht ein Problem darstellen: eine Art Gesichtsverlust, weil man die Klischeerolle des Ernährers nicht erfüllen kann. Ein Klischee, welches im 21. Jahrhundert in unseren Breitengraden aber längst keine Relevanz mehr hat. Die aktuellsten Zahlen besagen, dass etwa jede vierte Frau in Deutschland heute in ihrer Familie die Hauptverdienerin ist – Tendenz steigend. Scheinbar sind wir aber lange noch nicht so weit, dass es normal ist, dass die Frau diejenige ist, die mehr verdient. Und das liegt vor allem an starren Rollenbildern und gesellschaftlichen Vorstellungen. Auch wenn dieser Zustand in der Beziehung selbst kein Problem darstellt, kommt es doch vor, dass im Umfeld – sei es wie erwähnt in der Familie oder auch unter Freunden oder Geschäftspartnern – die Augenbrauchen hochgezogen werden, wenn es um den Verdienstunterschied oder den Fakt geht, dass es (aktuell) eben die Frau ist, die mehr Geld nach Hause bringt.