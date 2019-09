In Vorstellungsgesprächen habe ich mich immer am meisten vor der Frage gefürchtet, wo ich mich selbst in fünf oder zehn Jahre sähe. Ich weiß nicht einmal, was nächste Woche passiert. Und ich habe mich überall gesehen – als Co-Moderatorin von Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis, als erfolgreiche Bestseller-Autorin mit Wohnsitz in der Toskana oder als Weltenbummlerin mit zwei Kindern im Schlepptau. Aber niemals, wirklich niemals, in irgendeinem Büro. Schon gar nicht in der Firma, in der ich gerade mit zusammengeknoteten Haaren und leichten Bügelfalten in der Bluse saß und diese Frage beantworten sollte. Ich saß dort nur, weil ich lange Zeit dachte, das müsste so sein. So läuft das im Leben.