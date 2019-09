Wo finde ich unabhängige Finanzberatung?

In einem ersten Schritt ist es also wichtig, dass du dich selbst einliest und schlau machst. Wenn du pro Woche drei Stunden etwas zum Thema Finanzen liest – das ist weniger, als viele von uns Netflix schauen – dann kommst du schon ein riesiges Stück weiter. Dabei können dich Gleichgesinnte, die du häufig in den Blogger-Communities finden kannst, motivieren und dir weiterhelfen. Und falls du danach noch der Meinung bist, eine individuelle Beratung zu wünschen, dann kannst du dich gut vorbereitet auf den Termin mit dem Honorar-Berater freuen.