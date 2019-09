Soll heißen? Überstunden machen unzufrieden, man scheint aber trotzdem mehr und mehr das Gefühl zu haben, dass sie zum Job gehören. Den kündigt man letztendlich aber genau deshalb. Eigentlich absurd – und die beste Motivation, sich beim nächsten Mal spätabends im Job zu fragen, was in der nächsten Stunde Priorität hat und was genauso gut am nächsten Morgen funktionieren kann.